РИАМО - 18 окт. Жителям Подмосковья расскажут об оформлении частных домов для совершения с ними любых юридических сделок, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«Во вторник, 22 октября в 16:00 в Instagram-аккаунте министерства жилищной политики Московской области (@minzhilmo) пройдет прямой эфир на тему оформления объектов индивидуального жилищного строительства», – отмечается в сообщении.

К прямому эфиру можно подключиться через смартфон, компьютер или планшет.

Как напоминается в материале, до 1 марта 2021 года действует льготный упрощенный порядок оформления домов. Оформленный жилой дом можно застраховать и получить компенсацию при несчастных случаях или ЧП. Также оформленный жилой дом можно подарить, завещать, продать и совершать с ним любые юридически значимые действия.