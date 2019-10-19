РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 19 окт. В субботу в подмосковных Люберцах будут работать два пункта по сбору электрохлама в рамках акции «ЭлектроОсень – 2019», сообщается в группе управления по охране окружающей среды администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Более 60 точек сбора отработавшей техники организовали по всей Москве и в ближайшем Подмосковье участники общественного движения «РазДельный Сбор».

«В Люберцах будут работать два пункта с 12:00 до 15:00. Они расположатся в парках Центральном и «Наташинские пруды». Всю собранную технику вывезет на переработку Фонд рационального природопользования», – говорится в сообщении.

Подробности акции можно узнать на сайте.