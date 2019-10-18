Угадай сериал по фразе 18 вопросов | Пройден 51 раз Пройдите викторину РИАМО и узнайте, хорошо ли вы помните российские сериалы. Начать тест

Угадай сериал по фразе (1/18) «Вот и я говорю, у нас не Чикаго, у нас покруче будет». Откуда фраза? Фото pixabay.com © Полицейский с Рублевки Реальные пацаны Улицы разбитых фонарей

Угадай сериал по фразе (2/18) «А, так, пацаны, линкольн... Такая только у меня и у Майкла Джексона». Из какого сериала фраза? Фото gifer.com © Интерны Бригада Полицейский с Рублевки

Угадай сериал по фразе (3/18) «Жизнь, она как Дед Мороз, бац — и неожиданный подарок» Фото pixabay.com © Ликвидация Реальные пацаны Улицы разбитых фонарей

Угадай сериал по фразе (4/18) «По часам только таблетки надо принимать! А властвовать и унижать можно в любое время!» Эта цитата из сериала: Фото gifer.com © Диверсанты Сваты Интерны

Угадай сериал по фразе (5/18) «Я даже к экстрасенсу ходил. Порчу на тебя хотел навести. Дорого, я не стал». Откуда? Фото gifer.com © Реальные пацаны Интерны Полицейский с Рублевки

Угадай сериал по фразе (6/18) «Настюха! Шприц те в ухо!» Эта фраза прозвучала в сериале: Фото Анастасия Осипова © РИАМО Сваты Интерны Реальные пацаны

Угадай сериал по фразе (7/18) «Ну, шо ты с ней цацкаешься? У нас и так дел за гланды!» Фото pixabay.com © Полицейский с Рублевки Улицы разбитых фонарей Ликвидация

Угадай сериал по фразе (8/18) «Ваш сарказм услышан, но не понят» Фото gifer.com © Бригада Сваты Интерны

Угадай сериал по фразе (9/18) «Чем круче ты подымаешься, тем больше в тебе лажи!» Фото фото Романа Везенина © Ликвидация Бригада Диверсанты

Угадай сериал по фразе (10/18) «Спасибо» сосуды не расширяет!» Цитата из сериала: Фото © Интерны Ликвидация Реальные пацаны

Угадай сериал по фразе (11/18) «Девочку в пионеры не забудьте принять» Фото Ксения Сидорова © РИА Новости Улицы разбитых фонарей Реальные пацаны Сваты

Угадай сериал по фразе (12/18) «Не расчесывай мне нервы!» Фото © Реальные пацаны Полицейский с Рублевки Ликвидация

Угадай сериал по фразе (13/18) «Доктор, а нельзя ему сделать клизму литров на восемь, чтобы о глупостях некогда было думать?» Фото pixabay.com © Интерны Сваты Бригада

Угадай сериал по фразе (14/18) «Че ты вылупился на меня, петушара? Пиши давай: Д Т П! И все» Фото gifer.com © Улицы разбитых фонарей Бригада Полицейский с Рублевки

Угадай сериал по фразе (15/18) «Разбирай все вдумчиво, с момента зачатия» Фото pixabay.com © Диверсанты Ликвидация Интерны

Угадай сериал по фразе (16/18) «Мы с первого класса вместе, за все, что мы делаем, будем отвечать тоже вместе…» Где прозвучало? Фото gifer.com © Интерны Бригада Реальные пацаны

Угадай сериал по фразе (17/18) «Уклокали старушку». Откуда эта фраза? Фото gifer.com © Реальные пацаны Улицы разбитых фонарей Сваты

Угадай сериал по фразе (18/18) «Давайте выпьем за нашу великую Родину, которая то по морде бьет, то к наградам представляет» Фото Александр Манзюк © РИАМО Улицы разбитых фонарей Ликвидация Диверсанты

Эксперт 80-го уровня «Умный доктор в очках? В моем отделении? Кто пустил?!» — почти про тебя говорил доктор Быков в «Интернах». Ты — эксперт 80-го уровня. Небось ни одного сериала не пропустил? Сидишь с пиццей на диване и щелкаешь пультом с одного канала на другой. Цитаты в разговор вставляешь? Фото gifer.com © Поделиться результатом

Киноман «Мастер-фломастер, что за дела?» — говорил Космос из «Бригады». Почему пропускаем? Саечка за испуг. Хотя… можешь считать себя киноманом. Пересмотри пару забытых сериальных хитов. Может, потом сценарий напишешь. Фото kinopoisk.ru © Поделиться результатом

Эстет «Кто школу не гулял, тот детства не видал», — говорил Иван Будько в сериале «Сваты». Чувствуется: ты — наш человек! Ты видел самое хайповое, но в целом ты за более высокое искусство и не размениваешься на попсу. Фото gifer.com © Поделиться результатом

Полный глухарь Полный глухарь. Книжки небось читаешь? Или за модой следишь? «Купи себе Версаче и не парься», — говорил таким, как ты, Саша Белый из «Бригады». Фото Wikipedia.org © Поделиться результатом

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