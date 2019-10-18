Угадай сериал по фразе
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Угадай сериал по фразе (1/18)
«Вот и я говорю, у нас не Чикаго, у нас покруче будет». Откуда фраза?
Угадай сериал по фразе (2/18)
«А, так, пацаны, линкольн... Такая только у меня и у Майкла Джексона». Из какого сериала фраза?
Угадай сериал по фразе (3/18)
«Жизнь, она как Дед Мороз, бац — и неожиданный подарок»
Угадай сериал по фразе (4/18)
«По часам только таблетки надо принимать! А властвовать и унижать можно в любое время!» Эта цитата из сериала:
Угадай сериал по фразе (5/18)
«Я даже к экстрасенсу ходил. Порчу на тебя хотел навести. Дорого, я не стал». Откуда?
Угадай сериал по фразе (6/18)
«Настюха! Шприц те в ухо!» Эта фраза прозвучала в сериале:
Фото Анастасия Осипова © РИАМО
Сваты
Интерны
Реальные пацаны
Угадай сериал по фразе (7/18)
«Ну, шо ты с ней цацкаешься? У нас и так дел за гланды!»
Угадай сериал по фразе (8/18)
«Ваш сарказм услышан, но не понят»
Угадай сериал по фразе (9/18)
«Чем круче ты подымаешься, тем больше в тебе лажи!»
Угадай сериал по фразе (10/18)
«Спасибо» сосуды не расширяет!» Цитата из сериала:
Угадай сериал по фразе (11/18)
«Девочку в пионеры не забудьте принять»
Фото Ксения Сидорова © РИА Новости
Улицы разбитых фонарей
Реальные пацаны
Сваты
Угадай сериал по фразе (12/18)
«Не расчесывай мне нервы!»
Угадай сериал по фразе (13/18)
«Доктор, а нельзя ему сделать клизму литров на восемь, чтобы о глупостях некогда было думать?»
Угадай сериал по фразе (14/18)
«Че ты вылупился на меня, петушара? Пиши давай: Д Т П! И все»
Угадай сериал по фразе (15/18)
«Разбирай все вдумчиво, с момента зачатия»
Угадай сериал по фразе (16/18)
«Мы с первого класса вместе, за все, что мы делаем, будем отвечать тоже вместе…» Где прозвучало?
Угадай сериал по фразе (17/18)
«Уклокали старушку». Откуда эта фраза?
Угадай сериал по фразе (18/18)
«Давайте выпьем за нашу великую Родину, которая то по морде бьет, то к наградам представляет»
Фото Александр Манзюк © РИАМО
Улицы разбитых фонарей
Ликвидация
Диверсанты
Эксперт 80-го уровня
«Умный доктор в очках? В моем отделении? Кто пустил?!» — почти про тебя говорил доктор Быков в «Интернах». Ты — эксперт 80-го уровня. Небось ни одного сериала не пропустил? Сидишь с пиццей на диване и щелкаешь пультом с одного канала на другой. Цитаты в разговор вставляешь?
Киноман
«Мастер-фломастер, что за дела?» — говорил Космос из «Бригады». Почему пропускаем? Саечка за испуг. Хотя… можешь считать себя киноманом. Пересмотри пару забытых сериальных хитов. Может, потом сценарий напишешь.
Эстет
«Кто школу не гулял, тот детства не видал», — говорил Иван Будько в сериале «Сваты». Чувствуется: ты — наш человек! Ты видел самое хайповое, но в целом ты за более высокое искусство и не размениваешься на попсу.
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