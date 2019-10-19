РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 19 окт. В субботу в подмосковном Красногорске будут работать три площадки, где жители смогут написать Всеобщий музыкальный диктант, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Девятнадцатого октября в 12:00 горокруг Красногорск присоединится к третьей Международной просветительской акции «Всеобщий музыкальный диктант». В округе для этого организованы три площадки: детская музыкальная хоровая школа «Алые паруса», Нахабинская и Петрово-Дальневская школы искусств», – говорится в сообщении.

В нынешнем году акция пройдет на 86 региональных площадках в 54 городах России. Участникам предстоит несколько раз прослушать авторский музыкальный отрывок, который исполняется опытным педагогом, и грамотно записать нотами услышанный материал.