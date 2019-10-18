РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 окт. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска полиция проверит информацию о регулярных прогулках маленькой девочки без родителей в позднее время, сообщил «РИАМО в Подольске» источник в правоохранительных органах.

В группе «Климовск Онлайн» в соцсети «ВКонтакте» появилась информация о том, что ведутся поиски родных девочки, найденной на улице Дмитрия Холодова у дома №14/7. Девочка рассказала, как зовут родителей, но адрес дома, где проживает, и свою фамилию она назвать не смогла. О девочке сообщили в полицию.

«Еще вчера за девочкой сразу же пришли родители. Все в порядке. Семья благополучная, на учете не состоит, сообщили сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних. Материал зарегистрирован, в настоящее время проводится проверка», - сказал собеседник агентства.

Дети с 22:00 до 6:00 не могут находится на улице без сопровождения взрослых.