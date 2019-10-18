РИАМО – 18 окт. Следователи организовали доследственную проверку по факту гибели годовалого ребенка на борту самолета Пхукет – Москва, сообщается на официальном сайте Приволжского следственного управления на транспорте СК России.

По предварительным данным, днем в пятницу Airbus A330 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший рейсом №275 Пхукет – Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Казани из-за остановки дыхания у годовалого ребенка на борту.

«Медицинские сотрудники незамедлительно прибыли для оказания экстренной медицинской помощи на борту самолета, однако реанимационные мероприятия положительных результатов не дали, и ребенок скончался. Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении.

Следователи Приволжского следственного управления на транспорте СКР выехали на место инцидента для выяснения всех обстоятельств произошедшего.