РИАМО - 18 окт. На Алтуфьевском шоссе вспыхнул пожар в подвале четырехэтажного административного здания, эвакуировано 90 человек, в том числе 74 ребенка, сообщается на сайте Главного управления МЧС РФ по Москве.

Сообщение о пожаре поступило в пятницу в 17:17. Инцидент произошел по адресу: Алтуфьевское шоссе, дом 13, корпус 4, строение 4.

«До прибытия пожарно-спасательных подразделений администрацией объекта был организован вывод людей из здания для безопасности. Всего было выведено 90 человек, из них 74 ребенка и 16 человек персонала, люди были размещены в соседнем корпусе», – говорится в сообщении.

В 17:53 пожар был локализован на площади 15 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.