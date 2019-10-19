РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 19 окт. Певец Юрий Шатунов в субботу выступит с концертом в Доме культуры подмосковных Люберец, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Любимые песни и новые композиции прозвучат 19 октября в программе «Не молчи» в исполнении известного российского певца, экс-солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Концерт, который состоится во Дворце культуры, погрузит зрителей в атмосферу искренности, романтики и первой любви», – говорится в сообщении.

Шатунов имеет все тот же молодой голос, узнаваемый стиль, а в его песнях звучат вечные и близкие сердцу темы любви.

«Детство», «А лето цвета», «Не бойся» – эти хиты прозвучат на концерте.

«Артист также порадует своих поклонников композициями из современного творчества: «Запиши мой голос», «Жизнь моя», «С днем рождения», «Тет-а-тет» и многими другими», – заключается в сообщении.