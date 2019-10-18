РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 окт. Глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина встретилась с жительницей деревни Путилково – трехкратной чемпионкой мира по прыжкам в высоту Марией Ласицкене, спортсменка озвучила предложение о строительстве всесезонного легкоатлетического манежа, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина встретилась с трехкратной чемпионкой мира Марией Ласицкене, ее тренером Геннадием Габриляном и главным тренером Московской области по легкой атлетике Артуром Карамяном. Эльмира Хаймурзина поздравила спортсменку и ее тренерский штаб с превосходным результатом и пожелала новых побед», - говорится в сообщении.

Глава Красногорска в ходе встречи также сообщила о том, что к 2021 году в Путилкове планируется открытие физкультурно-оздоровительного комплекса площадью 3,5 тысячи квадратных метров. В свою очередь, спортсменка озвучила предложение о строительстве всесезонного легкоатлетического манежа на территории горокруга Красногорск.

30 сентября 2019 года на чемпионате мира в Дохе (Катар) Мария Ласицкене одержала третью в своей карьере победу, покорив высоту 2,04 метра. 26-летняя спортсменка стала единственной в мировой истории трехкратной чемпионкой мира в этой дисциплине.

По итогам текущего сезона Мария Ласицкене номинирована на титул спортсменки года по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Пятеро финалистов будут определены до 4 ноября в результате голосования с участием совета IAAF и болельщиков, а имя победителя объявят на торжественной церемонии в Монако 23 ноября.