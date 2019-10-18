РИАМО - 18 окт. Преподаватели подмосковного Технологического университета станут экспертами чемпионата WorldSkills по компетенции «Инженерия космических систем», говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

С 14 октября по данной компетенции в Звездном городке провели тренировку экспертов и участников VI Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Московской области-2020.

«В мероприятии приняли участие доцент кафедры управлением качества и стандартизации Андрей Костылев и доцент кафедры техники и технологии Сергей Сабо. Они успешно сдали экзамен по программе «Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia», – отмечается в сообщении.

После подтверждения результатов им будет выдано свидетельство эксперта, действительное в течение двух лет.

Академия WorldSkills Russia организует и ведет образовательную деятельность с целью распространения лучшего мирового и отечественного опыта подготовки кадров на основе стандартов WorldSkills International и WorldSkills Russia. Программа нацелена на изучение основных понятий и регламентирующих документов, необходимых для оценки демонстрационного экзамена, и формирование знаний по регламенту и правилам оценки демоэкзамена.