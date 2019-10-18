РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 окт. Новый автобусный маршрут, который соединит станцию Опалиха и остановку «Новоникольское», планируют запустить в подмосковном Красногорске в феврале 2020 года, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Представители администрации горокруга встретились с жителями микрорайона Опалиха в четверг. В рамках обсуждения были затронуты вопросы транспортной инфраструктуры и благоустройства.

«Сейчас мы прорабатываем маршрут от станции до школы через Новоникольское, рассчитываем запустить согласование в течение ноября. Предполагается, что автобусы по новому маршруту будут следовать от станции Опалиха до остановки «Новоникольское». Предусмотрен заезд к остановке у школы на улице Чапаева. На согласование нового маршрута требуется время. Плановый срок запуска – февраль 2020 года», - сообщил начальник управления транспорта, связи и дорожной деятельности администрации Красногорска Евгений Владимирский.

Он также отметил, что закон запрещает запустить автобусный маршрут, который пересекает железная дорога. Об этом просят жители жилого комплекса «Опалиха О3». Комплекс расположен таким образом, что до общественного транспорта жителям приходится идти через железнодорожный переезд.