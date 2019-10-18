РИАМО – 18 окт. Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поручила Минспорту, Минпросвещения и МЧС рассмотреть возможность введения во всех школах России урока плавания, ребят хотят научить правильно вести себя в воде, чтобы снизить смертность в разгар купального периода, сообщает Федеральное агентство новостей.

Изданию удалось ознакомиться с документом правительственной комиссии с рекомендациями за подписью ее главы — министра МВД Владимира Колокольцева.

«Он (документ – ред.) предполагает «проработку вопроса вариантов увеличения охвата обучения детей начальным навыкам плавания и правилам поведения на воде в период обучения в общеобразовательных организациях, а также в рамках оздоровительной компании». О проведенной работе ведомства должны будут отчитаться до конца мая следующего года», – отмечается в материале.

Кроме того, губернаторам порекомендовали проводить спортивные мероприятия в шаговой доступности от места жительства.

Вице-президент международного комитета по защите прав человека Александр Ионов дополнил, что это очень хорошая инициатива, но в некоторых регионах трудно будет реализовать проект.

«Во многих селах в школах даже нет туалета, и сначала нужно заботиться об их наличии, а уже потом думать о бассейнах и прочих вещах. Но при этом все равно было бы хорошо, если бассейны все же появились там, где это возможно», – отметил он.

Согласно статистике, каждый год в водоемах России погибают сотни несовершеннолетних.