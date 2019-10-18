РИАМО - 18 окт. В 2019 году на территории Можайского городского округа модернизировали 40 котельных, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Отопительный сезон в округе стартовал в этом году 23 сентября. Запуск теплоснабжения объектов произвели согласно графику пуска тепла.

«В новый отопительный сезон были запущены 59 котельных, 40 из которых были ранее построены и модернизированы в рамках инвестиционного договора с ПАО «Ростелеком», – отмечается в сообщении.

По достоинству смогли оценить качество поставляемого теплоносителя более 1100 жителей поселка Уваровка, где в этом году завершились работы по техническому перевооружению всех шести котельных, обеспечивающих теплоснабжением население данного поселка.