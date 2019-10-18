РИАМО – 18 окт. Самолет «Аэрофлота», летевший рейсом Пхукет – Москва, экстренно сел в Казани из-за резкого ухудшения самочувствия годовалого ребенка на борту, сообщает «Интерфакс».

По предварительным данным, у малыша остановилось дыхание во время полета. Трагедия произошла на борту Airbus A330.

«Медицинские сотрудники поднялись на борт для оказания первой помощи. Спасти ребенка не удалось», – сообщил источник агентства.

Официального подтверждения данной информации пока нет.

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