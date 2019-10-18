РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 окт. Глава подмосковного Подольска Николай Пестов встретился с молодыми активистами на слете молодежных организаций и студентов вузов, он ответил на вопросы по организации культурного и спортивного досуга, трудоустройству молодых специалистов, сохранения и открытия филиалов вузов и многим другим, сообщается на сайте администрации горокруга.

«В течение двух дней 17 и 18 октября в «Мечте» проходил слет актива молодежных организаций и студентов вузов и учреждений профессионального образования. Всего в этом форуме принимали участие 130 активистов, а также более 30 кураторов из Подольского Союза молодежи. Для ребят организовали квесты, спортивные состязания, бизнес-игры, командообразующие мероприятия и творческие конкурсы. 17 октября гостем слета стал глава городского округа Подольск Николай Пестов», - говорится в сообщении.

В ходе встречи со студентами он ответил на вопросы об организации культурного и спортивного досуга, уделили внимание трудоустройству молодых специалистов на подольских предприятиях, в том числе в рамках реализации новых инвестиционных проектов в округе, современным возможностям для сохранения и открытия филиалов вузов в Подольске, проведению интернациональных форумов и укреплению побратимских связей.

Студенты интересовались у Пестова его учебой в школе и вузе, тем, насколько была активной молодежь в то время, когда он был студентом. Глава муниципалитета заметил, что юность и молодость – самая активная и счастливая пора для самовыражения и становления личности, поэтому молодежь активна в любые времена. Будет желание – и откроются возможности, найдется время и для образования, и для увлечений.

Он посоветовал не оставаться в стороне от общественно-политической повестки, предлагать, как улучшить жизнь, быть деятельными, любознательными, инициативными, креативными и неравнодушными. Также глава поблагодарил за состоявшийся открытый диалог, искреннее участие молодежи в патриотических и благотворительных акциях.

Пестов представил участникам слета проекты перспективного развития парков и общественных пространств округа, сообщил о сроках их претворения в жизнь. В свою очередь студенты выразили пожелание снова провести слет активистов и сделать более длительными, а в рамках «Студенческой весны – 2020» провести молодежный форум и большой концерт в Ледовом дворце «Витязь». В завершение встречи участники сделали общее фото на память.