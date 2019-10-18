РИАМО - 18 окт. В Москве назначили заместителей руководителей в департаментах здравоохранения, а также торговли и услуг, соответствующие распоряжения опубликованы на официальном сайте мэра Москвы.

«Назначить Клюева Дмитрия Васильевича на должность заместителя руководителя департамента торговли и услуг города Москвы с заключением служебного контракта сроком на три года, но не превышающим срок полномочий мэра Москвы», – говорится в документе.

Заместителем руководителя департамента здравоохранения – руководителем контрактной службы стала Юлия Антипова.

«В связи с истечением срока действия срочного служебного контракта назначить Антипову Юлию Олеговну на должность заместителя руководителя департамента здравоохранения города Москвы - руководителя контрактной службы с заключением служебного контракта сроком на пять лет, но не превышающим срок полномочий мэра Москвы», – разъясняется в документе.

Ранее Собянин освободил от должностей глав управ столичных районов Южное Бутово и Алтуфьевского.