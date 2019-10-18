РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 окт. В подмосковных Котельниках состоялось выездное заседание антинаркотической комиссии, на которой обсудили работу по профилактике наркомании в городе, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

В пятницу в Котельниках прошло выездное заседание антинаркотической комиссии под председательством заместителя председателя правительства Московской области Романа Каратаева.

«Мы регулярно проводим работу по профилактике наркомании в городе. Для детей и подростков - уроки, семинары, культурные и спортивные мероприятия. Для родителей есть семинары, собрания, которые также помогают сориентироваться и вовремя принять меры. Для учителей на регулярной основе проходят семинары, обучающие тренинги для того, чтобы они могли проводить профилактические мероприятия с учениками. Работа колоссальная, и еще многое впереди, чтобы побороть этот острый вопрос в нашем городе», - сказал глава городского округа Котельники Андрей Булгаков.

Ключевыми вопросами на заседании стали проведение профилактических мероприятий по борьбе с наркоманией на территории Котельников и реализация пилотного проекта губернатора Московской области «Безопасный регион». Булгаков выступил с докладом на тему: «О мерах по профилактике наркомании и противодействию наркопреступности в муниципальных образованиях Московской области».

После заседания Каратаев и Булгаков посетили МЦУР с целью увидеть как отслеживается специалистами работа видеокамер, подключенных к системе «Безопасный регион».