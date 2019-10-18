РИАМО - 18 окт. Мэр столицы Сергей Собянин освободил от должности главу управы Алтуфьевского района, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте мэра Москвы.

«Освободить Кузьменко Владимира Петровича от замещаемой должности главы управы Алтуфьевского района города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы по собственной инициативе», – говорится в документе.

Кузьменко ранее был депутатом муниципального округа Свиблово. Должность главы управы он занимал с марта 2017 года.

Новым главой управы района стал Максим Недашковский. Ранее он занимал пост начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства префектуры Северо-Восточного административного округа столицы.