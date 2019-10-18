РИАМО – 18 окт. Около 4 тонн продуктов было реализовано на социальной ярмарке в Долгопрудном, самым популярным товаром стала тыква, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«В минувшие выходные на социальной ярмарке «Ценопад» в Долгопрудном самыми популярным продуктами в корзине покупателя были овощи и фрукты. Наибольшим спросом пользовались яблоки, груши, сливы, цуккини и тыква. Тыква является, пожалуй, самым популярным и ожидаемым продуктом сезона благодаря не только своим вкусовым качествам, но и невероятному количеству полезных для здоровья свойств», – отметил министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников.

Он дополнил, что всего на ярмарке было реализовано порядка 4 тонн продуктов, из них 1,6 тысячи – овощи и фрукты.