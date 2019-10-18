РИАМО - 18 окт. Инженеры-лесопатологи Комлесхоза совместно со специалистами ФБУ «Рослесзащита» обследовали 60 тысяч гектаров лесных площадей, предусмотренные лесным планом Московской области на 2019 год, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства региона.

«В ходе проведения обследований своевременно определены причины повреждений или гибели лесных насаждений, местоположение и границы поврежденных участков, выявлены аварийные деревья. Спрогнозированы места возникновения угроз, а также назначены мероприятия по предупреждению распространения вредных организмов и защите лесов», – сказал председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Иван Советников.

Данные обследований заносятся в автоматизированную информационную систему подготовки и проверки актов лесопатологического обследования (АИС ЛПО), а после утверждаются комитетом лесного хозяйства.

«На следующий год на всех обследованных лесных участках будут проведены санитарно-оздоровительные мероприятия: сплошные или выборочные санитарные рубки, уборка неликвидной древесины, рубка аварийных деревьев. Все это поможет защитить леса от вредных организмов и болезней, предупредить их появление и массовое размножение лесных вредителей», – заключил Советников.