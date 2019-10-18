РИАМО – 18 окт. В три раза увеличилось ежемесячное количество новых поставщиков в электронном магазине Подмосковья с появлением раздела «Ферма», сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Фермеры довольно часто при попытках найти новые места реализации своей продукции сталкивались с необъективным ценообразованием, ненадежными источниками и колоссальной тратой времени на поиск мест сбыта и реализации товара.

«Благодаря специализированному разделу «Ферма» электронного магазина «market.mosreg.ru», у них появилась возможность получить новый формат ведения бизнеса: нашел закупку – подал предложение – получил прибыль. У поставщиков есть выбор из тысячи закупок, с интересными именно им условиями, при этом без бумажной волокиты и в кратчайшие сроки», – сказала Волкова в эфире «Радио 1».

Она пояснила, что сейчас в электронном магазине зарегистрировано свыше 85 тысяч поставщиков, из которых сложно определить точное количество именно предпринимателей в сфере сельского хозяйства.

Волкова также подчеркнула, что с начала текущего года в электронном магазине ежемесячно регистрируются свыше 1 тысячи новых поставщиков (более 3 тысяч в квартал).

Кроме того, с внедрением раздела «Ферма», в электронном магазине произошел существенный рост числа зарегистрировавшихся пользователей и за последний месяц составил порядка 3 тысяч организаций, из которых, предположительно, большую часть составляют именно фермеры.

«Буквально за неделю на витрине «Фермы» размещено свыше 20 предложений (прайс-листов) от производителей продовольственной продукции. Кстати, интерес к данному разделу проявляют не только подмосковные поставщики, но и представители Ростовской области, Краснодарского края и Адыгеи», – перечислила Волкова.

По ее словам, в рамках развития раздела «Ферма» электронного магазина в декабре текущего года планируется реализовать бесплатную B2В платформу, которая свяжет оптовых покупателей и производителей фермерской и продовольственной продукции всех регионов страны.