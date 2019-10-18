РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 окт. Губернаторскую площадку площадью 450 квадратных метров открыли в деревне Путилково подмосковного Красногорска в пятницу, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

«Сегодня (18 октября – ред.) мы открыли детскую площадку по губернаторской программе «Наше Подмосковье». Ее особенность в том, что она сочетает в себе игровые и спортивные формы, что позволяет детям активно проводить время», - сказал начальник теруправления Отрадненское Владимир Цуканов.

Он добавил, что финансирование строительства проводилось из двух бюджетов - 99% из областного и 1% из местного.

«На площадке установлено 10 игровых элементов. За счет местного бюджета выполнили асфальтобетонное основание площадью 450 квадратных метров, а также установили наружное освещение и видеонаблюдение, подключенное к системе «Безопасный регион». Кроме того, благоустроили прилегающую к площадке территорию», - отметил Цуканов.

Он подчеркнул, что на площадке смонтировали двухслойное травмобезопасное покрытие. Работы по установке площадки выполнил подрядчик ООО «Эдельвейс».

«Данная площадка появилась по инициативе наших жителей. В Путилкове и в теруправлении Отрадненское в целом это первая площадка по губернаторской программе», - сказал Цуканов.

Местная жительница Лариса Шаркунова сказала, что раньше на этом месте была детская площадка с минимальным набором элементов, на которой детям было не интересно гулять.

«Хочется сказать слова благодарности главе городского округа Красногорск Эльмире Хаймурзиной и всем, благодаря кому у наших детей появился свой уголок для игр и развития!» - подчеркнула Шаркунова.

Владимир Цуканов и юный житель дома №24 Роман Ананьев торжественно открыли площадку, перерезав символическую ленточку.

«Раньше здесь была не очень интересная площадка, и мы ходили на другие. Стало намного лучше! Есть где побегать, полазить», - поделился Ананьев.