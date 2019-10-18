РИАМО - 18 окт. Мэр столицы Сергей Собянин освободил от должности главу управы района Южное Бутово, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте мэра Москвы.

«Освободить Фалеева Владимира Михайловича от замещаемой должности главы управы района южное Бутово города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы по собственной инициативе», – говорится в документе.

Фалеев поработал на посту главы управы Южного Бутова три года, с ноября 2016 года.

Известно, что новым главой управы стал Мурад Бекниязов. Ранее он был главой управы района Черемушки.