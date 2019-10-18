РИАМО - 18 окт. Заторы на московских улицах и магистралях в пятницу вечером составили семь баллов их десяти возможных, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Пробки достигли отметки семь баллов уже в 17:00. К 18:00 прогнозируется 8 баллов.

Сильные заторы наблюдаются на внутренней стороне МКАД юго-востоке и северо-западе, на Садовом кольце и практически по всему ТТК, на Нахимовском, Балаклавском, Ленинградском проспектах, в районе метро «Парк культуры», на Большом Каменном мосту и Кремлевской набережной.

Затруднено движение в районах Покровское-Стрешнево, Марфино, Орехово-Борисово Южное, Обручевский и других.

Дорожная ситуация улучшится только после 20:00.