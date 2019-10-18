РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 окт. К 9 мая 2020 года в порядок приведут 68 объектов, посвященных событиям и героям Великой Отечественной войны, сообщается на официальном сайте администрации городского округа Домодедово.

«На территории городского округа Домодедово продолжается ремонт и благоустройство памятников, посвященных событиям и героям Великой Отечественной войны. Всего к 9 мая 2020 года в порядок будут приведены 68 объектов. На Обелиске Славы планируется установить еще одну плиту», - говорится в сообщении.

В администрации Домодедова под руководством главы городского округа Александра Двойных прошло заседание по подготовке к празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Также представители службы социальной защиты населения рассказали об организации санаторно-курортного отдыха для пожилых людей, социальном транспорте и доставке ветеранов на главный Парад Победы на Красную площадь. Сотрудники блока ЖКХ сообщили о проведенных обследованиях состояний подъездов и дворовых территорий домов, где проживают ветераны и сформированном плане ремонтных работ.

Врачи Домодедовской городской больницы проводят выездные обследования ветеранов и участников Великой Отечественной войны. За каждым из них закреплен специалист ДЦГБ. Совет ветеранов городского округа Домодедово к 9 мая готовит серию публикаций о героях-земляках. По местам боевой славы Домодедова проводятся экскурсии для старшего поколения и молодежи.

Сотрудники управления образования подготовили перечень мероприятий по патриотическому воспитанию. Сейчас учащиеся школ готовятся к смотру строя и песни 2020 года.

«Начальник комитета по культуре, спорту и молодежной политике представил план мероприятий, которые пройдут во всех микрорайонах и административных округах Домодедова. В день 75-летия Великой Победы на главном празднике округа запланирована масштабная программа празднования», - добавляется в сообщении.