РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 окт. Более 70 медиков устроились на работу в Королеве в нынешнем году, написал глава города Александр Ходырев в своем аккаунте в Instagram.

Помимо капитального ремонта и обновления материальной базы в Королеве ведется активная работа по привлечению кадров в медицинские учреждения.

«С 2016 года нам удалось привлечь в город более 300 врачей различной специализации. За текущий год работать в наши медицинские учреждения пришел 71 врач», - написал Ходырев.

Среди новых сотрудников - врачи-терапевты участковые, врачи общей практики, врачи-педиатры участковые, а также узкие специалисты. Эта работа будет продолжена в дальнейшем.