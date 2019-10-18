РИАМО - 18 окт. В мэрию Москвы утром в пятницу подали уведомление на проведение шествия националистов «Русский марш» в районе Люблино, сообщается на сайте Института национальной политики.

«Заявлено, что марш планируется по традиционному маршруту по улице Перерва, также заявители анонсировали, что в этом году «Русский марш» пройдет под названием «Правый марш», – говорится в сообщении.

Среди лозунгов организаторы назвали «За национал-демократию», «Свободу политзаключенным», «За честные выборы», «За права человека и свободу слова».

Планируемое количество участников – 5 тысяч человек.

«Русские марши» по традиции проводят 4 ноября, в День народного единства. Впервые мероприятие состоялось в 2005 году. В 2011 году «Русский марш» посетили, по разным оценкам от 10 до 25 тыс. человек. В прошлом году организаторы разделились, так, на один марш пришли около 150 человек, на другой – примерно 400.