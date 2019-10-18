РИАМО – 18 окт. Названы самые популярные среди туристов подмосковные города, минувшим летом в них проходили разные фестивали и выставки, сообщает ТАСС.

Летом подмосковные города посетили более 5,1 миллиона туристов, это на 10% больше, чем год назад. Об этом сообщил представитель комитета по туризму Подмосковья.

«В текущем году в регионе был запущен туристический проект «Лето в Подмосковье», в соответствии с которым в различных муниципалитетах региона проходили гастрономические праздники, концерты, выставки и спортивные события. Наиболее популярными направлениями «Лета в Подмосковье» стали Коломна, Зарайск, Истра, Серпухов, Дмитров, Сергиев Посад, Клин и Солнечногорск», — сказал собеседник агентства.

Также в регионе создали проект по предоставлению субсидий туроператорам, привлекающим иностранцев. На поддержку туроператоров выделили 5 миллионов рублей.