РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 окт. В подмосковной Балашихе бдительные соседи вызвали пожарных, почувствовав дым из квартиры на Шоссе Энтузиастов, 72, где пригорела пища на плите, пострадавших нет, сообщила «РИАМО в Балашихе» сотрудница пресс-службы МЧС России по Московской области.

«В пятницу в 11:50 у жителя одной из квартир дома №72 на Шоссе Энтузиастов в Балашихе пригорела пища на плите. Соседи почувствовав дым, думали, что начался пожар, и сообщили в оперативно-дежурную смену ЦУКС. На вызов приехали четыре машины и 15 человек», – сказал сотрудник.

По ее словам, возгорания обнаружено не было. Пострадавших нет.