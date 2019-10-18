РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 окт. Жителям микрорайона Кузнечики Подольска еще раз напомнили об опасности пешеходного перехода через строительную площадку на улице 43-й Армии в связи с активными строительными работами, там все еще ходит много детей, несмотря на запрет, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

«В средствах массовой информации Подольска и на страницах социальных сетей размещена информация о запрете прохода пешеходов через строительную площадку на улице 43-й Армии в связи с активно ведущимися строительными работами. Однако проход через стройплощадку по-прежнему есть, и, что самое страшное, там проходит очень много детей. Напоминаем еще раз, что нахождение взрослых и детей на стройплощадке опасно для жизни», - говорится в сообщении.

Управляющие компании многоквартирных домов, расположенных в непосредственной близости от строительства дороги, в подъездах домов вывесили объявления о том, что безопасно пройти в соседний микрорайон можно только по пешеходным дорожкам возле храма и вдоль улицы Академика Доллежаля. Данная информация также размещена через председателей советов домов в группах жителей в WhatsApp. Информацию школьникам и их родителям должны были сообщить директора школ и классные руководители.

Чтобы исключить вероятность несчастных случаев на участке производства работ, с 18 октября переход через строительный объект длиной в 1,4 км временно закрыт. На время выполнения строительных работ жителей просят пользоваться временным пешеходным переходом у Никольского храма и тротуарами на улице Академика Доллежаля.