РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 окт. В подмосковных Люберцах проходят уроки по адаптивной гимнастике для старшего поколения в рамках программы «Активное долголетие», сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

В городском округе Люберцы полным ходом идет реализация регионального проекта «Активное долголетие». Его участниками могут стать женщины от 55 и мужчины от 60 лет. Программа включает в себя занятия в кружках и секциях, туристические поездки, компьютерные курсы и многое другое.

«Городской округ активно включился в программу губернатора Андрея Воробьева, вовлекая люберчан старшего возраста к участию в проекте. Сегодня пожилые люди занимаются скандинавской ходьбой, танцами, путешествуют по Подмосковью. Работа с участниками проекта ведется в каждом поселке округа», - сказал глава.

Например, в поселке Малаховка представители старшего поколения могут посетить занятия по адаптивной гимнастике. Они проводятся в рамках курса «Спортивное долголетие».

Уроки гимнастики можно взять дважды в неделю, в понедельник и среду, с 11:30. Занятия проходят в физкультурно-оздоровительном комплексе «Труд» по адресу: поселок Малаховка, Быковское шоссе, дом №31.