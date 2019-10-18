РИАМО – 18 окт. В социальных сетях ВДНХ завершился опрос на тему выбора имени первого детеныша альпака, родившегося на «Городской ферме», из нескольких тысяч предложений были отобраны четыре варианта, а мама новорожденной малышки выбрала имя Дора, говорится в сообщении пресс-службы АО «ВДНХ».

Одни из самых экзотических обитателей «Городской фермы» – пара альпака Педро и Дося, которые живут на ВДНХ уже четвертый год, – впервые стали родителями в конце сентября. Долгожданная малышка, которая совсем скоро отметит свой первый месяц, наконец получила имя.

«Целую неделю в соцсетях ВДНХ проходило голосование, в котором приняли участие более трех тысяч пользователей, а палитра предложенных вариантов была очень разнообразной: нового обитателя предлагали назвать в честь сладостей, таких как Шоколадка и Ириска, или знаменитостей, например, Шанель или Наоми. Были имена с оригинальным смыслом, в частности, Ждана (от «долгожданная»), Атонья (от испанского «осень»)», – отмечается в сообщении.

Право окончательного выбора сотрудники «Городской фермы» ВДНХ оставили за мамой детеныша, для нее отобрали четыре имени – Фрида, Мира, Яшма и Дора (сложение частей имен родителей – Дося и Педро).

Карточки с ними прикрепили к тарелкам с кормом для Доси.

«Она, не задумываясь, выбрала последнюю. Пользователем, предложившим победный вариант, стала Лана Культова, которая получит от «Городской фермы» сертификат на посещение центра номиналом 1,5 тысячи рублей», – уточняется в сообщении.

Дора продолжает расти и радовать своих родителей и зоологов хорошим аппетитом. Малышка до сих пор питается материнским молоком и пробует все, что ест мама, – сено, корм, овощи.

«Она уже освоилась на «Городской ферме», подружилась с другими животными, но пока не отходит от мамы ни на шаг. А вот внешне Дора больше похожа на папу. Дося имеет белый окрас, а новорожденная унаследовала темную шерсть Педро», – резюмируется в пресс-релизе.