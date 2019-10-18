РИАМО – 18 окт. Представитель Подмосковья завоевал серебряную медаль на первенстве мира по дзюдо, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

С 16 по 20 октября в Марракеше проходит первенство мира среди юниоров и юниорок по дзюдо. В соревнованиях принимают участие спортсмены до 21 года.

«В составе сборной России выступает подмосковный спортсмен Георгий Елбакиев. В весовой категории до 73 килограммов он сумел завоевать серебряную медаль первенства. Золотой медали удостоился боец из Таджикистана Сомон Махмадбеков, а бронзовые награды между собой поделили итальянец Эдоардо Мелла и молдованин Виктор Стерпу», – отмечается в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков поздравил Елбакиев с заслуженной наградой.