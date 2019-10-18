РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 окт. В подмосковном Подольске управляющая компания сделала ремонт межпанельных швов в многоквартирном доме на улице Академика Доллежаля и устранила протечки в подъезде, сообщается в группе «ООО УК «СпецКоммунПроект» в соцсети «ВКонтакте».

«Сделали ремонт межпанельных швов первого подъезда дома №8 на улице Академика Доллежаля. Негерметичные швы, по всей видимости, были причиной протечек», - говорится в сообщении.

В настоящее время в месте протечки внутренняя часть стены подъезда сухая и чистая.