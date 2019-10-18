РИАМО - 18 окт. Специалисты приступили к укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на Дорожной улице в Южном округе столицы, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

«Мы приступили к укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на всем протяжении реконструкции Дорожной улицы. В настоящее время проводятся работы по благоустройству в подэстакадном пространстве, на тротуарах и прилегающей территории к проезжей части», – сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Кроме этого, на завершающем этапе строительство новых участков от улицы Кирпичные выемки до улицы Газопровод, и от Сумского проезда до строящейся Южной рокады.

Работы ведутся по проекту реконструкции Дорожной улицы на участке от Кантемировской улицы до МКАД. Проектом предусмотрена реконструкция и строительство Дорожной улицы – 6,67 километра, строительство эстакады на пересечении с железнодорожными путями необщего пользования, протяженностью 174 метра, реконструкция прилегающей улично-дорожной сети – 1,3 километра, строительство трех подземных пешеходных переходов.

«В настоящее время Дорожная улица разобщена на три участка, с одной-двумя полосами движения в каждом направлении. Работы по ее реконструкции проводятся по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. После реконструкции она станет полноценной магистралью с двумя полосами движения в каждом направлении», – добавил Бочкарев.