РИАМО - 18 окт. Победитель электронного аукциона стал собственником исторического здания дореволюционной постройки на Бакунинской улице и планирует открыть в нем гостиницу, говорится в сообщении пресс-службы департамента по конкурентной политике Москвы.

За покупку исторического здания площадью свыше 350 квадратных метров по адресу: Бакунинская улица, дом 49, строение 6, конкурировали сразу два инвестора. В ходе торгов цена за лот выросла почти в полтора раза и превысила 20 миллионов рублей. Победителем в торгах признана компания ООО «Институт Энергоэффективности».

«В первую очередь здание привлекло наше внимание тем, что это исторический объект, а во-вторых, конечно, удачным местоположением: здание располагается в центре Москвы, в шаговой доступности от метро «Бауманская». Наша миссия состоит в том, чтобы сохранить культурное наследие города <…>. Именно поэтому мы и приобрели этот объект. На наш взгляд, он прекрасно подойдет под открытие уютной гостиницы», – сказал представитель компании.

Возможность приобрести недвижимость в собственность традиционно привлекает внимание инвесторов, сказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

«Инвесторов привлекают прозрачность сделки с городом, наличие лотов различного назначения, а также их рыночная стоимость. Конкуренция на подобных аукционах достаточно высокая: 5-6 участников на лот. Мы отмечаем стабильный спрос на объекты, расположенные в центре столицы. Предприниматели, как правило, обращают внимание не только на транспортную доступность таких лотов, но и на их уникальность. Аукционы позволяют сохранять исторический облик города», – отметил вице-мэр.