РИАМО - 18 окт. За время внедрения раздела «Аптека» электронного магазина Московской области экономия бюджетных средств составила 46 миллионов рублей, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Подмосковья Елена Волкова.

Подмосковье является одним из передовых регионов, в котором успешно внедрены цифровые технологии на всех стадиях осуществления закупок. Уже более 5 лет функционирует Единая автоматизированная система управления закупками (ЕАСУЗ), а с апреля 2018 года на ее базе работает электронный магазин для закупок малого объема.

«В электронном магазине Московской области уже полгода (с апреля 2019 года – ред.) активно используется раздел «Аптека», направленный на реализацию продукции медицинского назначения, в том числе лекарств. История появления данного раздела в первую очередь связана с закупками лекарственных препаратов учреждениями здравоохранения Подмосковья», – сказала Волкова в эфире «Радио 1».

По ее словам, после внедрения данного раздела в электронном магазине найти поставщика и заключить договор возможно от 30 минут до нескольких дней.

«Существенно сократился срок проведения таких закупок. За время внедрения данного раздела размещено закупок на сумму почти полмиллиарда рублей, а экономия бюджетных средств составила 46 миллионов рублей (10%)», – заключила Волкова.