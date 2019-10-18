РИАМО - 18 окт. Вертолет эвакуировал пострадавшего в ДТП в новой Москве в больницу, всего за помощью обратились три человека, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел для спасения людей в деревню Ларево. По словам очевидцев, вблизи дома № 49 произошла авария с участием нескольких автомобилей, трое человек пострадали», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавшие оказались заблокированы в машине. После деблокировки одного из них пришлось эвакуировать на вертолете в одну из столичных больниц.

До больницы мужчину сопроводила авиамедицинская бригада, поддерживая и контролируя его состояние.

Ранее Госавтоинспекция Москвы сообщила, что на месте ДТП затруднено движение.