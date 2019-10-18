РИАМО - 18 окт. В Орехово-Зуевском городском округе спасли трех рыбаков, которые чуть не утонули в реке Клязьма, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлпожспас».

Мужчины отправились на рыбалку на надувной лодке 17 октября.

«В службу спасения позвонили мимо проходившие люди, которые услышали крики о помощи. Очевидцы сообщили, что на середине реки Клязьма три человека находятся в резиновой лодке, которая получила порез и быстро сдувается», — сообщил спасатель, старший смены Максим Попов.

Мужчины попытались выплыть сами, но из-за холодной воды у них начало сводить ноги, одежда намокла и стала тяжелой. Когда приехали спасатели, лодка уже погрузилась вводу. Попов надел жилет, взял с собой спасательный круг и вплавь добрался до тонущих людей.

Мужчины благополучно добрались до берега и поблагодарили за спасение.