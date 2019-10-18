РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ ) - 18 окт. Дорожные знаки и искусственные неровности планируют установить на улице Кузьминская в подмосковных Котельниках, сообщил глава городского округа Андрей Булгаков в своем Instagram-аккаунте.

Жители Котельников ранее обратились к главе с просьбой восстановить дорогу на улице Кузьминская, которая находилась в плохом состоянии. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил решить этот вопрос.

«Теперь автомобилисты могут ездить здесь без ущерба для своего транспорта. Также по просьбам местных жителей обустроили пешеходные дорожки. В ближайшее время установим знаки, искусственные дорожные неровности», - написал Булгаков.

Он добавил, что следующим этапом будет обустройство тротуара, парковочных карманов. Также здесь проведут освещение по программе «Светлый город».