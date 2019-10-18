РИАМО - 18 окт. Вечером в пятницу в Москве прогнозируют пробки, сложная дорожая ситуация может возникнуть на вылетных магистралях, сообщается в официальном Twitter-аккаунте ЦОДД.

«Если вы после вчерашнего на нервах, то вот вам прогноз: сегодня вечером ждем 7-8 баллов. Но не забывайте, что в пятницу (и в такую хорошую погоду) час пик начинается рано и может затянуться на вылетных», — говорится в сообщении.

Избежать попадания в пробку можно только если выехать после 19:30.

Сейчас, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», дорожная ситуация в столице оценивается в пять баллов. В четверг в вечерний час пик пробки в Москве достигли 9 баллов.