РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 окт. В подмосковном Подольске более 100 детей и подростков посетили «ЗиО-Подольск» в рамках всероссийской акции Союза машиностроителей России «Неделя без турникетов», сообщается на сайте администрации горокруга.

«С 14 по 18 октября завод «ЗиО-Подольск» открыл свои двери для молодежи Подольска. Завод принял участие во всероссийской акции Союза машиностроителей России «Неделя без турникетов», которая проходит ежегодно в третью неделю апреля и октября. За пять дней завод посетили учащиеся четырех образовательных учреждений города: школ №№13 и 14, гимназии №4, а также студенты первого курса Подольского колледжа имени Александра Никулина. Всего в рамках акции на «ЗиО-Подольск» побывали более 100 детей», - говорится в сообщении.

В ходе экскурсий школьники и студенты познакомились с одним из крупнейших предприятий Подмосковья, узнали его историю и увидели, как производятся современные теплообменные аппараты для атомных и тепловых электростанций. Детям рассказали о специфике и задачах производства, а также о людях рабочих профессий, которые трудятся на «ЗиО-Подольск». Кроме того, гости побывали в одном из исторических мест предприятия – цехе №1, где в годы Великой Отечественной войны был построен бронепоезд «Подольский рабочий».

«Неделя без турникетов» дает возможность учащимся не только познакомиться с предприятием, но и расширить кругозор, увидеть перспективы работы.

«Нам такие встречи помогают сформировать внешний кадровый резерв – рассказать о себе, заинтересовать и привлечь молодых специалистов. В настоящее время работа сварщика, технолога, токаря, конструктора не только востребована, но и престижна. Традиционные экскурсии на производство в рамках «Недели без турникетов» помогут изменить устоявшийся стереотип восприятия рабочих специальностей в молодежной среде», - сказала директор по персоналу ПАО «ЗиО-Подольск» Елена Корчуганова.

Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» (ПАО «ЗиО-Подольск») — крупнейший производитель высокосложного теплообменного оборудования для объектов топливно-энергетического комплекса: атомных и тепловых электростанций, нефтяной и газовой промышленности. В России, странах СНГ и Балтии 40% установленной энергетической мощности оснащены оборудованием с маркой «ЗиО», в том числе 100% атомных электростанций, начиная с первой в мире АЭС в Обнинске.