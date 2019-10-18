РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 окт. Предприниматели из подмосковных Люберец могут поучаствовать в стартап-шоу по реализации бизнес-проектов и выиграть денежный приз, заявки можно подать до 22 октября, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Предприниматели Люберец могут принять участие в стартап-шоу и выиграть главный приз в пять миллионов рублей на развитие своего дела. Программа направлена на популяризацию предпринимательства и проходит в рамках реализации национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса»,- говорится в сообщении.

В материале добавляется, что организаторами шоу являются министерство экономического развития Российской Федерации и центр «Мой бизнес». Эксперты расскажут, как с нуля реализовать бизнес-проект и выберут самого перспективного участника.

«По замыслу организаторов, 10 отобранных жюри бизнесменов в течение месяца под присмотром наставников будут развивать свой проект. За это время они пройдут путь от бизнес-идеи до привлечения инвестиций. Участники будут посещать лучшие инновационные российские компании, где им предстоит перенимать опыт и выполнять тематические задания»,- отмечается в материале.

По результатам каждого испытания один из участников будет покидать проект. Отбор участников проходит до 22 октября в несколько этапов, среди которых анкетирование и видео-презентация. Возрастных ограничений для участников нет.

Основные критерии отбора заявок: перспективность бизнес-идеи, опыт в бизнесе от года и наличие гражданства РФ. Подать заявку на участие можно по ссылке.