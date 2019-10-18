РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 окт. В Ледовом дворце «Арена-Балашиха» 19 и 20 октября проведут сеансы массовых катаний для горожан, сообщается на странице Ледового дворца в соцсети «ВКонтакте».

«Тематические массовые катания начинаются! И наша первая вечеринка в этом сезоне «Цвет настроения Красный». Для вас как всегда зажигательная музыка, конкурсы, призы, танцы, фотограф, инструктор и всегда отличное настроение. Так, 19 октября массовое катание будет проводиться с 18:00 до 20:00. В воскресенье, 20 октября, «добрый час» для льготных категорий и не только начнется в 18:00 и продлится до 19:00» – говорится в сообщении.

Стоимость часа массового катания составляет 200 рублей, двух часов тематического катания – 450 рублей для взрослых и 350 рублей – для льготных категорий. Дети до 7 лет допускаются на лед бесплатно, но строго в сопровождении взрослого лица на коньках. Сопровождающий ребенка взрослый обязан приобрести входной билет.

Стоимость коньков во время всех сеансов массовых катаний оплачивается согласно установленным тарифам Ледового дворца «Арена Балашиха» имени Юрия Ляпкина. Подробная информация на сайте icebal.ru.

«Добрый час» является бесплатным сеансом для многодетных семей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов; ветеранов боевых действий, пенсионеров.