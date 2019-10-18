РИАМО - 18 окт. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил жителей региона за сознательное отношение к раздельному сбору мусора, благодаря чему уже возможно не захоранивать около 2 миллионов тонн отходов.

«Сейчас очень напряженный период, многие жители переживают за него, хотя я должен поблагодарить всех, кто принимает участие в этой реформе, потому что сегодня раздельный сбор мусора уже позволяет нам около 2 миллионов тонн не захоранивать, уже перерабатывать. Никто не ожидал такого эффекта. Скептики говорили о том, что в России точно никто не будет отбирать пластик от стекла, чистую бумагу, что вот в Японии будут, а у нас точно не будут», - сказал Воробьев.

Он отметил, что жители Московской области требуют увеличить количество синих контейнеров, которые предназначены для сбора пригодных к переработке отходов.

«Когда начали работать региональные операторы, мы рассчитывали, что в Подмосковье должно быть 11 тысяч контейнерных площадок, потом сказали, что 14 тысяч. Уже сейчас региональные операторы создали порядка 25-26 тысяч контейнерных площадок. Каждая контейнерная площадка Московской области сразу цифруется, и человек, который работает на машине, прежде чем собрать мусор, он фотографирует. Когда он уже сделал свою работу, соответственно, тоже пересылает видеоотчет», - заключил Воробьев.

Подмосковье перешло на новый стандарт сбора и переработки отходов с этого года. В настоящее время на контейнерных площадках мусор накапливается в серых баках для смешанных отходов и в синих баках, куда попадает предварительно разделенный жителями «сухой» мусор (бумага, металл, картон, пластик). Введение раздельного сбора отходов позволяет сократить объемы захоронения мусора на полигонах.