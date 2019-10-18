РИАМО - 18 окт. Центр управления городским имуществом выставил на торги комплекс зданий культурного наследия площадью 1458,5 квадратных метров одним лотом в Центральном административном округе столицы, говорится в сообщении пресс-службы департамента по конкурентной политике Москвы.

«На аукцион выставили одно нежилое и три жилых помещения в многоквартирном доме усадьбы Самсонова XIX века, а также одно нежилое и три жилых помещения в жилом доме П.И. Голохвостова с погребами XIX века. Здания являются объектами культурного наследия регионального и федерального значения», - отмечается в материале.

В данный момент идет прием заявок на участие в торгах. Торги пройдут 28 ноября 2019 года.

Здания расположены в историческом центре столицы, а расстояние до ближайшей станции метро «Парк Культуры» составляет 730 метров. Объекты окружены различными кафе, ресторанами и магазинами, имеют достаточно большую площадь. Начальная цена лота составляет 143,2 миллиона рублей.