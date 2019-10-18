РИАМО – 18 окт. Вокруг четырех станций Некрасовской линии метро Москвы, строительство которых планируется завершить до конца года, благоустроят в общей сложности 32 гектара территорий и высадят более 7 тысяч деревьев и кустарников, говорится в сообщении столичного комплекса градостроительной политики.
«Мы уже приступили к благоустройству территорий вокруг станций «Нижегородская», «Стахановская», «Окская» и «Юго-Восточная» второго участка Некрасовской линии метро. Общая площадь благоустройства составит порядка 32 гектаров. В целом работы по благоустройству выполнены уже на 50%», – сказал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Он пояснил, что вокруг каждой станции появятся дополнительные зеленые насаждения и малые архитектурные формы.
«В рамках озеленения мы планируем высадить вокруг новых станций в общей сложности почти 630 деревьев и 6,7 тысячи кустарников. Также на прилегающих территориях установят 800 малых архитектурных объектов, которые дополнят общую композицию площадок вокруг павильонов станций», – добавил заммэра.
В пятницу мэр столицы Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции «Окская» Некрасовской линии метро. Строительство второго участка ветки, на котором расположена станция, планируется закончить до конца года.
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