РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 окт. В подмосковных Люберцах на улице Пионерская экологи в ходе мониторинга выявили превышение предельно допустимой концентрации сероводорода, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

В Люберцах инспекторы отобрали пробы воздуха в точках по адресам: улица Авиаторов, дом 10; проспект Гагарина, дом 10; улица Гоголя, дом 21 и улица Пионерская, дом 1. Замеры проводились при помощи датчиков японского производства Horiba на предмет наличия в воздухе диоксида серы, аммиака, оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, метана и сероводорода.

«По результатам исследований первые шесть показателей находились в пределах нормы, однако на улице Пионерская у дома 1 было зафиксировано превышение в 1,5 раза предельно допустимой концентрации по сероводороду. Ее причины в настоящий момент выясняют специалисты», - сказал первый заместитель министра экологии и природопользования Московской области Владислав Холодков.

Он добавил, что Минэкологии будет продолжать рейды и контролировать качество воздуха в муниципалитетах, жители которых обращаются в ведомство с жалобами. Маршруты будут составлять согласно плану исследований на основании расположения источников негативного воздействия. Также их будут дополнять по обращениям граждан и по актуальным данным метеорологической сводки.

Система экомониторинга на территории региона будет развиваться министерством экологии и природопользования в тесном контакте с муниципальными администрациями на основании данных об источниках негативного воздействия. До конца 2019 года планируется установить 15 датчиков экомониторинга в Люберцах, Балашихе и полигоне ТКО «Левобережный» в Химках для постоянного мониторинга атмосферного воздуха. В 2020 году дополнительные датчики появятся в Подольске, Ногинске, Воскресенске и Раменском.