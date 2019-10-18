РИАМО - 18 окт. На заседании всех комиссий Московской городской думы в пятницу приняли решение рекомендовать столичному парламенту принять в первом чтении проект закона Москвы о бюджете на 2020 – 2022 годы, передает корреспондент РИАМО.

Согласно проекту, прогнозируемые доходы бюджета столицы в 2020 году составят 2,798 триллиона рублей, в 2021 году – 3,064 триллиона рублей, в 2022 году – 3,356 триллиона рублей.

«Мы обсуждали более четырех часов проект бюджета города Москвы на 2020 – 2022 годы. В результате большинство участников сегодняшнего заседания всех комиссией приняли решение рекомендовать бюджет в первом чтении», – сказал заместитель председателя Мосгордумы Степан Орлов.

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Мосгордуме Михаил Тимонов добавил, что теперь будет продолжаться работа в профильных комиссиях, где депутаты разберут оставшиеся вопросы.

«Дальше мы будем работать в комиссиях, можно будет разобрать тему гораздо подробнее. Еще есть ряд вопросов, будем смотреть, что получится», – заключил Тимонов.