РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 окт. В подмосковном Подольске с начала 2019 года обустроили более 2,5 тысяч машино-мест в рамках комплексного благоустройства дворов, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Продолжаются работы по обустройству парковочных площадок в рамках реализации программы комплексного благоустройства дворовых территорий, в 2019 году в нее вошли 53 двора. Уже обустроили 2 655 парковочных машино-мест для автотранспорта общей площадью 35,2 тысячи квадратных метров», - говорится в сообщении.

В комитете уточнили, что в микрорайоне Климовск уложено 10,5 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия на новых парковках, в микрорайоне Стрелковский — 846 квадратных метров, в Дубровицах — 126 квадратных метров, в микрорайоне Кузнечики — 3780 квадратных метров, в ТО «Лаговский» — 1728 квадратных метров, в поселке Львовский — 1010 квадратных метров, в Подольске – 17184 квадратных метров.

Обустройство парковочных пространств в округе еще продолжаются. Работы идут по адресам: улица Западная, дома 6, 8, 10, 12; улица Симферопольская, дома 7, 9 — в микрорайоне Климовск, на улица Тепличная, дома 7, 9, 11, 7а, 9в, 11а; улица Подольская, дома 10, 10а, улица Филиппова, дом 2 и другим.